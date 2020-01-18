الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستنظم كلية الاتصالات بالرياض غداً, برنامج اليوم التقني التوجيهي المخصص لاستقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441هـ, الذي تنفذه إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا أن البرنامج يتضمن لقاء عميد الكلية وتعريفاً بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.// انتهى //08:28ت م0008