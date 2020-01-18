طرابلس 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم،الإستعدادات والتحضيرات التي تشهدها المنطقة حاليا من أجل مؤتمر برلين وسط حضور إقليمي ودولي لقادة دول ومنظمات دولية يوم الأحد القادم في برلين من أجل إيجاد حل للحرب الأهلية في ليبيا ومن أجل إصدار قرارات ملزمة لكافة الدول بعدم التدخل في ليبيا والإلتزام بقرار حظر توريد السلاح إليها ووقف دائم للقتال .ونوهت الصحف بتجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها لإطلاق عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة التي تعرضت للخطف والإخفاء القسري منذ ستة أشهر،مؤكدة أنها تواصل متابعة الاختفاء القسري لسرقيوة مع سلطات شرق ليبيا، ولابد من معرفة مصيرها وتحديد مكانها.وبينت الصحف أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيطرح في مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل لحل الأزمة الليبية ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في استمرار وقف النار في ليبيا، وانسحاب جميع القوى الخارجية، وعودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.وتطرقت إلى إعلان كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل، مشاركتهم في مؤتمر برلين حول ليبيا،مؤكدين على لعب دور قوي على جميع المستويات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق أمام حل سياسي للصراع في هذا البلد.// انتهى //08:56ت م0009