القاهرة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة مصر في مؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد بالعاصمة الألمانية غدًا الأحد لبحث الأزمة الليبية.وسلطت الضوء على رسالة القوى الوطنية الليبية للمشاركين في مؤتمر برلين والتي أكدت خلالها أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا في ظل انتهاكات قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب وانحيازها لحكومة الوفاق.وتابعت صحف السبت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على مئات المصليين مما أدى إلى إصابة العشرات.ونشرت دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى وقف فوري للقتال في إدلب، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين.ورصدت الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة تدمير قوات الجيش اليمني أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.// انتهى //10:03ت م0010