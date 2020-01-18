بيروت 23 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم متابعتها لأزمة تشكيل الحكومة التي يعزم الرئيس الملكف حسان دياب تأليفها بعد أن تعثرت بسبب الخلافات على توزيع الحقائب والحصص بين المكونات السياسية.واهتمت صحف لبنان بالإحتجاجات الشعبية التي استمرت في عدد من المناطق في ظل تردي الأوضاع المالية والإقتصادية عامة في البلاد.وأخبرت الصحف عن إعلان الخزانة البريطانية تصنيف جماعة حزب الله الإرهابي بالكامل كمنظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصولها.وفي الشأن الإقليمي لفتت إلى دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيله إلى وقف فوري للقتال في محافظة إدلب السورية لحماية المدنيين.// انتهى //10:22ت م0012