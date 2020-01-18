الخرطوم 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على نفي وساطة دولة جنوب السودان والجبهة الثورية السودانية انهيار مفاوضات السلام بجوبا بين الجبهة والحكومة السودانية، بعد تغريدة مقلقةلميني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان بدارفور أعلن فيها انهيار المفاوضات.ونشرت إعلان الأمم المتحدة، أمس أنها قدمت ومنظمات غير حكومية، تأكيدات للسودان بتكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد.ولفتت الانتباه إلى تدمير الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس مواقع عسكرية وتحصينات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال البلاد.ونقلت عن شهود عيان في العراق، أمس، بأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 15 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة السنك وسط العاصمة العراقية بغداد.وسلطت الضوء على اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر أمس، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرةالمسجد.وأبرزت تصريح مسؤول عسكري مالي أمس، بأن مسلحين قتلوا 14 شخصاً، من بينهم طفل، وسط البلاد.// انتهى //11:54ت م0014