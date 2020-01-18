إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم مطالبة باكستان من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تظل منخرطة في أفغانستان بعد سحب قواتها لضمان الاستقرار في هذا البلد المجاور.وتابعت عملية التشاور الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية لانتخاب أعضاء جدد في لجنة الانتخابات.وأشارت إلى أعمال البحث والإنقاذ الجارية في المناطق التي تضررت بالانهيارات الجليدية في باكستان.وأخبرت عن بدء ميناء جوادر الباكستاني تشغيل عملية التجارة العابرة المتجهة إلى أفغانستان.أفغانياً أخبرت عن إعلان الحكومة الأفغانية استعدادها على إجراء محادثات سلام مباشرة مع حركة طالبان.وأشارت إلى مطالبة أوكرانيا من إيران بكشف هوية صاحب قرار إطلاق الصاروخ على الطائرة المنكوبة.// انتهى //11:59ت م0016