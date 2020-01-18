الجزائر 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء مخصص لمناقشة قرارات استعجالية للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين محدودي الدخل وإصلاح مناهج التعليم.وأبزرت مضمون ورقة الجزائر في مؤتمر برلين الدولي حول السلام في ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس تبون سيجدد رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل والتواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.وتحدثت عن حالة الترقب في الشارع التونسي من تركيبة الحكومة الجديدة،لافتة إلى أن ثلاثة أسماء تحظى بتوافق الطبقة السياسية مرشحة لخلافة الحبيب الجملي في رئاسة الحكومة.وتابعت صحف الجزائر التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مخبرة عن إصدار واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين السلميين المطالبين برحيل النظام والطبقة السياسة الحالية.// انتهى //12:04ت م0018