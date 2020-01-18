طرابلس 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن قمة برلين المرتقبة يوم غد الأحد، لاتسعى إلى حل الأزمة الليبية في كل جوابنها، إنما تحاول إنشاء مضلة دولية لحماية مخرجاته، مشيراً أن القمة ستناقش ثلاثة مسارات، اقتصادية وسياسية وعسكرية.وأعرب سلامة في تصريحات صحفية اليوم عن أمله لتشكيل حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي الليبي، خلال الأسبايع القادمة، لأجل وضع حدّ لوجود حكومتين في طرابلس وبنغازي.وحول الفرق بين مؤتمر برلين وغيره من اللقاءات الدولية، أجاب المبعوث الأممي، أن مؤتمر برلين، تم التجهيز له منذ فترة طويلة، وأخدت التجهيزات 5 أشهر من التحضير الدقيق مع 10 دول بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، و 3 منظمات دولية وهي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.أما عن الضمانات التي ستحدد التزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين، أوضح سلامة أن مشاركة الدول المعنية في ليبيا، يهدف إلى إعطاء الضمانات بعدم تصدير السلاح واحترام مايتفق عليه الليبيون في المسارات التي سيتم الاتفاق عليها.// انتهى //12:08ت م0019