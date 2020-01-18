رام الله 23 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأشارت صحف السبت إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر يوم الجمعة، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال نادي الأسير الفلسطيني، إن اتفاقاً مبدئياً جرى بين الأسرى في معتقل "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي الأسرى الأطفال من "عوفر" إلى "الدامون" في أقصى حد يوم الأحد.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات مركز أسري فلسطين أن الاحتلال واصل خلال العام الجديد سياسة الاعتقالات التي ينفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي أصبحت حدثا يومياً ملازما للشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز (200) حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري .ونشرت صحف هذا اليوم أقوال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن ما يزيد عن 70% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 13 عاما، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.// انتهى //12:11ت م0020