الرباط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى المباحثات التي أجراها نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف،مع عدد من المسؤولين المغاربة خلال زيارته للمغرب، وتركزت حول الإستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، سواء في شقها الأمني أو الدبلوماسي أو الديني أو الوقائي.مغاربيا تحدثت الصحف عن التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية الذي تستضيفه برلين غدا.وواصلت بتطورات الشأن اللبناني لافتة إلى أن المحتجين اللبنانيين ،قد عمدوا أمس إلى قطع الطرقات والشوارع الرئيسية بعدد من المناطق اللبنانية، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها الانتفاضة الشعبية للسلطة لتشكيل الحكومة الجديدة.وتناولت الوضع في سوريا، في ظل استمرار قصف القوات السورية لمناطق في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، مخلفًا مزيدًا من الضحايا.ونقلت تأكيد الأمم المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار شمال سوريا لم يكن كافيا لحماية المدنيين، بل تسبب في نزوح عشرات الآلاف من السكان.كما تطرقت الصحف المغربية إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى وإقدامها على الاعتداء على مئات المصلين مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص.//انتهى//12:18ت م0022