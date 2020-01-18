بريدة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، مساء أمس، مشاركتها في مهرجان ربيع بريدة 41 عبر جناح يضم 26 ركناً، قدمت فيها العديد من الخدمات التوعوية والصحية، والعلاجية، والتثقيفية، والتعليمية من خلال ٦٠ برنامجاً متنوعاً، وذلك بمشاركة ٨٨٤ طالباً وطالبة، و22 عضواً من أعضاء هيئة التدريس.وتنوعت الخدمات التي قدمتها الجامعة للزوار هذا العام، من خلال عدد من الأركان كركن الاستقبال الخاص بالجهة المنظمة عمادة شؤون الطلاب، وركن كلية الطب البشري، وركن كلية الزراعة والطب البيطري، وكلية الحاسب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التربية "رياضة بدنية"، إضافة إلى ركن نادي السكن لطلبة المنح "الطلاب الدوليين"، وركن معرض كلية التأهيل الطبي، وركن كلية التربية "تربية خاصة" وركن الفنية، وركن الطفل، إضافة إلى عمادة القبول والتسجيل، وعمادة الدراسات العليا، وركن التغذية، وركن الاستشارات، وركن قسم الجوالة، وركن تعريفي بمدرسة جامعة القصيم للقيادة.من جهته، أشار وكيل عمادة شؤون الطلاب المشرف على جناح الجامعة الدكتور محمد العجلان، إلى أن جناح الجامعة قدم خلال مشاركته في المهرجان التي امتدت على مدى ١١ يوماً خدمات وبرامج متنوعة استفاد منها ٧٧٢٦٧ مستفيداً، وزاره قرابة ٤٢٤٧٥ زائراً، حيث استفاد من الخدمات الصحية ١٦٨٣٢ زائراً، واستفاد من البرامج التوعوية ٢٨٣١٠ زائرين، إضافة إلى البرامج الترفيهية التي استفاد منها ١٤٦٤٥ زائراً، والبرامج التعليمية ٩٧٢٠ زائراً، فضلاً عن ركن خاص للأطفال قدم خدماته لنحو ٧٣٥٢ طفلاً، فيما استفاد من الخدمات التي قدمها ركن الاستشارات ٤٠٨ زائرين.// انتهى //12:32ت م0024