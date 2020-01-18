جيزان 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والحرث ، و الداير، ، والدرب ، والريث ، و الطوال، و العيدابي، وصامطة ، و صبيا، و هروب.وأشارت الأرصاد في تنبيها إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //12:46ت م0025