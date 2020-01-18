الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.// انتهى //12:51ت م0027