هروب 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساختتمت أمس, فعاليات مهرجان هروب الشتوي "هروب سحر الجنوب" بنسخته الثانية، بحضور محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.وتضمن اليوم الختامي، بطولة هروب للفروسية على جائزة شهداء المحافظة، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية بميدان الزهب، وشهدت مشاركة 25 فارسًا من خمسة فرق هي الأخدود والتميز والرواد وفرسان الجنوب والوسم، بحضور جماهيري، واستعراضات مصاحبة للطيران الشراعي نفذها نادي جازان أثناء أشواط البطولة.وجرى في الختام تكريم الفائزين في بطولة الفروسية، والمشاركين في تنظيم الفعاليات التي استمرت أسبوعين.// انتهى //13:57ت م0038