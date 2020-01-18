حائل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأنهت اللجنة المنظمة لسباق القدرة والتحمل الدولي لمسافة ١٠٠ كم الاستعدادات كافة لانطلاق السباق الذي ينظمه موسم حائل 2019 بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية.وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن تم الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباق القدرة والتحمل الذي ينطلق اليوم, وينقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى 30 كيلو متر، والمرحلة الثانية 30 كيلو متر، والمرحلة الثالثة 20 كيلو متر، والمرحلة الرابعة 20 كيلومتر، وسط ميدان الفروسية.وبين أنه جرى عقد اجتماع بين الفرسان ولجنة التحكيم واللجنة البيطرية وشرح جميع التفاصيل الفنية حول السباق خصوصاً وأنه سيتم تطبيق أنظمة الفروسية الجديدة لأول مره في سباق القدرة والتحمل المقام ضمن فعاليات موسم حائل.// انتهى //13:59ت م0039