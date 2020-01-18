الجبيل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس, سابع سباقاته للموسم الحالي بدعم من نادي الفروسية بالرياض، بحضور نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد العريمة وأعضاء إدارة ميدان فروسية الجبيل و ملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكّون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠ متر ، وفي نهاية الشوط الرابع سلّم نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل كأس دعم نادي الفروسية لمالك الجواد "دمسيس" الذي حقق المركز الأول في الشوط الرابع.وجاءت نتائج السباق كالتالي : الشوط الأول المخصص للجياد المحلية "كسبت" من ( ٠ - ٣)، فاز بالمركز الأول الحصان "ولد كنج" ، وفي الشوط الثاني المخصص للأفراس مفتوح حصن وأفراس مواليد ٢٠١٦ م، حصل على المركز الأول الحصان "رثاع" ، وفي الشوط الثالث المخصص لحصن و أفراس مفتوح الدرجات ، و مسافة ٢٠٠٠ متر حقق المركز الأول الحصان "رينبو" ، وفي الشوط الرابع المخصص لحصن و أفراس مفتوح الدرجات ٤ سنوات فأكثر ، حصل على المركز الأول الجواد " دمسيس".// انتهى //14:14ت م0043