الدمام 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستستقبل ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية صباح غدٍ أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لاستئناف الدراسة بعد قضاء اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤١هـ, إلى جانب الهيئة التعليمية و الإدارية وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها و منسوبيها.وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية و الإدارية و قادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية و التعليمية استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلا بالعطاء و التميز بمشيئة الله تعالى.تجدر الإشارة إلى ان إدارة تعليم الشرقية قد نجحت في إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من خلال البرامج التي قدمتها أندية الأحياء التي استقطبت أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين قدمت لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل، حيث جاء تركيزهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة و الربوت و الذكاء الاصطناعي, إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي و تفعيل النشاط الرياضي و الثقافي و الاجتماعي و التطوعي.// انتهى //14:41ت م0049