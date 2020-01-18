ظهران الجنوب 23 جمادي الاولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441/1440هـ في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطانوكشف مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي بأن إدارته عملت ومنذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية، مؤكداً على جميع قادة وقائدات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم واهتمامهم ، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.وأكد أن إدارة التعليم عملت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة و قد تم ترحيل المقررات الدراسية لكافة المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.وهنأ العلكمي منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات في المدارس بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة، معـداً البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني ستنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.// انتهى //14:41ت م0050