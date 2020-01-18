لندن 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمتابعة الأزمة العالمية مع النظام الإيراني على ضوء الأحداث الأخيرة.وتناولت الصحف تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي في تصريحاته عن الولايات المتحدة وأوروبا.وأوضحت الصحف البريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حق في وصفه إيران بأنها عنصر اضطراب في المنطقة.وأشارت الصحف البريطانية بأن الفقر في إيران يتسع عاما بعد عام، وإن البلاد تواجه عاما جديدا من البؤس والاضطرابات، مشيرة إلى أن العقوبات، التي فرضت على اقتصاد مترنح أصلاً، بدأت تترك أثرها المؤلم في المجتمع الإيراني .وذكرت الصحف أن العقوبات الاقتصادية لها فعالية في الضغط على النظام الإيراني، ولهذا رأت التحلي بالمرونة بشرط أن تستجيب إيران لما هو مطلوب منها بوقف تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ الباليستية.وأبرزت الصحف إدراج بريطانيا لحزب الله اللبناني بكل مؤسساتها في قائمة المنظمات الإرهابية، بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها في المملكة المتحدة.ونقلت الصحف إعلان حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 من يناير الجاري، بفعاليات تشمل كلمة إلى الأمة وعرض للضوء يشمل ساعة تعرض عداً تنازلياً.وفي الشان الأسترالي أفادت الصحف البريطانية أن عواصف رعدية وفيضانات ضربت أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا اليوم مما أدى إلى إغلاق طرق، حيث لا زالت تكافح قرابة مائة من حرائق الغابات التي أدوت حتى الآن بحياة 29 شخصاً ودمرت أكثر من 2500 منزل وأدت إلى احتراق ملايين الأفدنة.// انتهى //15:11ت م0058