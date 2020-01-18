بغداد 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم, نظيره وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي, الذي يزور العراق حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة, وسبل خفض التصعيد والتوتر.وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً تناولا فيه مجريات الاوضاع في العراق والمنطقة, وأكدا على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم تحويله إلى ساحة صراع إقليمي ودولي, وابعاده عن سياسة المحاور, وتكريس الجهود على محاربة الإرهاب .// انتهى //15:20ت م0059