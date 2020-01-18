صبيا 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستفقد محافظ صبيا رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة منصور بن زيد الداود أمس، مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السابعة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت عنوان "صبيا فن"، والمقام حالياً بساحة بلدية بصبيا.وتجوّل محافظ صبيا في أروقة المهرجان، مستمعاً إلى شرح مفصل من المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز صدام ، عما يقدمه المهرجان لزواره من خلال الساحة الخارجية للمهرجان، التي تتضمن مدينة لألعاب الأطفال، ومسرحاً للطفل، وعروضاً للسيرك ومعرضاً للثعابين وغيرها من العروض.واطلع خلال جولته على خيمة التسوق التي تشارك فيها 55 أسرة منتجة, مستمعاً لشرح عما تشتمل عليه من معروضات ومنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والعسف والتطريز والخياطة والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.وفي ختام الجولة أعرب محافظ صبيا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة التنمية السياحية بالمنطقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على ما يولونه من دعم وتوجيه ومتابعة لإنجاح جميع الفعاليات بالمنطقة، وما تحظى به المحافظة من تطور وازدهار في شتى المجالات.وبين أن الهدف الرئيس من المهرجان هو تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على التبضع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:22ت م0061