الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستبدأ غدا منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض خلال المدة من 19 إلى 26 من يناير الجاري .ويشارك في البطولة ستة أندية عالمية وهي أتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني ، إضافة إلى الهلال والنصر السعوديين.وتفتتح أولى مباريات البطولة (غداً) عند الساعة: 2.30 ظهراً بمباراة الهلال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تليها عند الساعة: 4.30 عصراً مباراة النصر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وعند الساعة: 6.30 مساءً يلتقي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي مع فيتورول كونستانتا الروماني، بينما يلتقي جينك البلجيكي مع وريد ستار الصربي عند الساعة: 8.30 مساء.وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيدا للمشاركة، حيث أبدت كامل جاهزيتها للظفر بكأس البطولة التي تستضيفها المملكة.كما ينتظر وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور فعاليات البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها على هامش البطولة، حيث تقام خلال أيام البطولة عدد من الورش والبرامج تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية.// انتهى //16:16ت م0063