الأحساء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستطلق أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين" التابعة لتعليم الأحساء غداً, منافسات المرحلة الأولى من "متألق .. تألق ونافس" التي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك داخل مقر الأندية المشاركة في التصفيات الداخلية بمقر المسابقات.وتُعد هذه المسابقات على اختلاف أنواعها أحد أبرز الأنشطة المحفزة على تنمية المهارات و توسع المعارف و تقدير ذات المشارك وتبصيره بما يمتلكه من قدرات.وتهدف منافسات "متألق" الى تعزيز القيم الوطنية و الانتماء للوطن وقيادته ، وترسيخ القيم الإسلامية و الأخلاق الفاضلة ، و تنمية مهارات التعلم الذاتي و التواصل الاجتماعي ، وتوثيق العلاقة بين النادي و الأسرة و مؤسسات المجتمع الحكومي و الخاص.وتستهدف منافسات "متألق" منسوبي الأندية المشاركة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية الثلاث " الابتدائية - المتوسطة - الثانوية "، حيث تنفذ الفعاليات على مرحلتين المرحلة الأولى " مرحلة التصفيات الداخلية ، وهي مرحلة يقوم فيها النادي بعمل المسابقات داخل النادي على شكل دوري ومن ثم يتم تكريم الفائز في كل مسابقة.أما المرحلة الثانية التي تنظم خلال الفترة من 26 - 29 يناير الجاري هي مرحلة منافسات الأندية وهي مرحلة يتم المنافسات على مستوى الإدارة.وتشمل منافسات البرنامج مجالات الألقاء المرتجل - الخط العربي - كرة الطاولة - المسابقة الثقافية الإلكترونية.// انتهى //16:18ت م0066