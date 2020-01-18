بقيق 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية أمس, مشاركته في فعاليات مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” في نسخته الرابعة، الذي اختتم اليوم وحظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، واستمر لمدة 17 يوم.وشهد جناح فرع الوزارة حضور أكثر من ٥٠٠٠ زائر وزائرة طيلة أيام المشاركة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها الفرع و الفروع التابعة له و الفعاليات المصاحبة التي تم تفعيلها بمشاركة فريق “في الخدمة” التطوعي.وفي ختام المهرجان كرّم محافظ بقيق المشاركين في جناح فرع الوزارة وأثنى على الجهود المبذولة من فرع الوزارة والموظفين والموظفات على تفعيل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية (تشجيع العمل التطوعي)، وذلك من خلال مشاركة فريق "في الخدمة" التطوعي بأركان تفاعلية.وأعرب المحافظ عن فخره بأبناء الوطن، على ما بذلوه من جهود وخدمات ومشاركات فعالة خلال هذه المشاركة.// انتهى //16:22ت م0067