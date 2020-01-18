غزة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسفتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سدود تجميع مياه الأمطار باتجاه أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغرق مئات الدونمات الزراعية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فلسطينية في غزة، بأن سلطات الاحتلال قامت متعمّدة للمرة الثالثة خلال أسبوع بفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير والبقوليات وغيرها، وإتلافها، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.// انتهى //16:23ت م0068