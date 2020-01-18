سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي الرئيس الفرنسي بباريس
السبت 1441/5/23 هـ الموافق 2020/01/18 م واس
نواكشوط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس
التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش للمشاركة في القمة التي جمعت رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس بالرئيس الفرنسي .
وتناول اللقاء،حسب ما نشرته " وكالة الأنباء الموريتانية " علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها ودعمها ، مع تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة منها المرتبطة بالأمن في الساحل.
// انتهى //
16:28ت م
0070