نواكشوط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش للمشاركة في القمة التي جمعت رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس بالرئيس الفرنسي .وتناول اللقاء،حسب ما نشرته " وكالة الأنباء الموريتانية " علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها ودعمها ، مع تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة منها المرتبطة بالأمن في الساحل.// انتهى //16:28ت م0070