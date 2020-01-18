الدرب 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساختتمت أمس, فعاليات مهرجان " ربيع الدرب السياحي " الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ، وسط حضور كبير من الزوار شهدته اليومين الأخيرة من المهرجان، أسهم في ذلك الأجواء الجميلة التي شهدتها المحافظة.وقدم المهرجان على مدى 16 يوما العديد من الفعاليات لزواره من داخل المنطقة وخارجها في أربع مواقع هي حديقتي المملكة وأبويحيى وشاطئ الشقيق ومنتزه الدرب تضمنت الفعاليات ركن البلايستيشن ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج , ومناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال ومنطقة جلوس العوائل , إضافة إلى وجود عدد من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.كما اشتمل على أركان للأسر المنتجة والبالغ عددها " 40" أسرة منتجة وخيمة للتسوق, إضافة إلى وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية ومسارح مفتوحة قدمت العديد من البرامج الثقافية والترفيهية و المسابقات والفنون الشعبية واستضافة عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي.وشكر محافظ الدرب رئيس مجلس التنمية السياحية بالدرب المهندس صالح بن على القحطاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على ما يولونه من دعم وتوجيه ومتابعة لإنجاح جميع الفعاليات بالمنطقة، وما تحظى به المحافظة من تطور وازدهار في شتى المجالات.وبين أن الهدف الرئيس من المهرجان هو تقديم صورة جيدة عن المحافظة والمنطقة وإبراز حضورها التسويقي والسياحي الكبير بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وإحداث رواج اقتصادي متميز، وأن يكون وجهة مناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة مستمتعين بأجواء منطقة جازان الرائعة في هذا الوقت من كل عام.// انتهى //17:07ت م0074