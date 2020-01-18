عنيزة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسكرّم محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس، المشاركين في مهرجان الغضا للثقافة والفنون وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الاجتماعية والإنسانية.وأعرب المحافظ السليم عن شكره وتقديره لهذه القطاعات التي أسهمت في اثراء الجانب التعريفي للمهرجان، لافتاً الانتباه إلى أن وجود هذه القطاعات سهل على الزوار التعرف عليها والاستفادة مما تقدمه من خدمات كبيرة تترجم عطاء القيادة، كما تخلل حفل التكريم أمسية شعرية وحضور لافت.// انتهى //17:07ت م0075