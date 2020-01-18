محايل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل أمس، أمسية ثقافية, ضمن فعاليات مهرجان الشتوي "محايل أدفأ"، بحضور وكيل المحافظة المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وأمين لجنة التنمية السياحية يحي بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهلية, وذلك في مقر المسرح المفتوح بجادة محايل.وتخلل الأمسية قصائد، وألوانًا شعبية تنوعت ما بين العرضة والخطوة والدمه وأوبريتاً وطنياً, نالت استحسان الحضور .// انتهى //17:34ت م0078