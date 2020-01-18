حائل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدالله العميري بطلاً لسباق حائل الدولي للقدرة والتحمل الذي أقيم اليوم ضمن موسم حائل لمسافة 100 كم بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.وحقق الفارس عبدالله العميري والجواد "مريبة" الفوز بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع وحتى خط النهاية وبسرعة 24,215 كم فيما حل في المركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير والجواد " فولكان" وبسرعة 23.058 كم وجاء في المركز الثالث عبدالمجيد الثمالي والفرس " خطيمة " وبسرعة 22.218 كم / ساعة .وأكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية في ختام التتويج نجاح تنظيم السباق مقدماً التهنئة للفرسان الفائزين بالسباق الذي شهد تطبيق قوانين الفروسية الجديدة لأول مره، مثمناً جهود كافة العاملين في اللجنة المنظمة متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ من المتسابقين التوفيق في السباقات المقبلة.من جهته أوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن السباق شهد حضور جماهيري كبير وتنافس قوي بين الفرسان المشاركين وحظي بإشادة الجميع من النواحي التنظيمية والفنية والتحكيمية.// انتهى //18:02ت م0080