بيروت 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 2.01٪ ليغلق عند مستوى 726.4 نقطة.كما انخفض معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 119 ألفاً و71 سهماً بقيمة 652 ألفا و 516 دولارا أمريكياً، مقابل 485 ألفاً و186 سهماً بقيمة مليون و430 الف دولار أمريكي بنهاية الأسبوع السابق.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.10 مليارات دولار، مقابل 7.25 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //18:26ت م0082