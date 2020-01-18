مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسيتجه كثر من (٣٣) ألف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية في إدارة التعليم بمحافظة الليث ، صباح غد الأحد للعودة إلى مقاعد الدراسة استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ .وأكد مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات مشددا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بدون تقصير أو تهاون, مشيراً إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.واعتمد الحازمي خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٣٠٠ ) مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، ورفع تقارير إشرافية بذلك.من جانب آخر, أنهت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كافة المدارس ، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادا لتوزيعها على الطلاب والطالبات صباح غد.// انتهى //18:30ت م0083