الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستنظم وزارة الثقافة يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2020م أمسية أدبية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بعنوان "أدباء ونقاد" يتحدث فيها نخبة من المبدعين السعوديين حول العلاقة الإشكالية بين الناقد والأديب وأهمية كل واحد منهما بالنسبة للآخر.ويدير الأمسية الشاعر محمد عابس متحاوراً مع أدباء ونقاد في الوسط الثقافي السعودي وهم : الروائي عبده خال، والشاعر محمد جبر الحربي، والناقد محمد العباس، والقاص حسين علي حسين، والناقدة الدكتورة رانيا العرضاوي، كما سيتحدث كل منهم عن رؤيته تجاه علاقة النقد بالإبداع في إطار منظوره الخاص وتجربته الشخصية.وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات الأدبية التي تنظمها وزارة الثقافة في ثلاث مدن بالمملكة خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار نشاط القطاع الأدبي الذي يتولى إدارته الدكتور محمد حسن علوان, كما تهدف إلى فتح نقاش جاد حول مفهوم النقد وضرورته لاستمرار الإبداع ونموّه بالطريقة الصحيحة، والحضور مُتاح للجميع من خلال التسجيل في الرابط الإلكتروني: https://www.moc.gov.sa/ar/events/8357.// انتهى //18:42ت م0084