الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //18:48ت م0085