ظهران الجنوب 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب استعداداتها لعودة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة صباح غدٍ، لمقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441/1440هـ في قطاعات ظهران الجنوب وتهامة قحطان والحرجة.وكشف مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن إدارته عملت ومنذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية.وأضاف أنه جرى الإعداد لهذا قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول من خلال وضع الخطط وتوزيع المقررات والتأكيد على جميع المعنيين كل في موقعه بما يضمن وصول الرسالة وتحقيق الهدف, متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //18:50ت م0087