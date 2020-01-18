القاهرة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسفاز فريق إنبي على ضيفه إف سي مصر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما بقي رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر .// انتهى //18:53ت م0088