بانكوك 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل في أعقاب فوز الأخضر على منتخب تايلاند مستضيف البطولة بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد حرص ومتابعة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعته المستمرة للمنتخبات التي تأتي استكمالًا للدعم غير المحدود للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.//انتهى //19:39ت م0093