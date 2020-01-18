الباحة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستستقبل مدارس منطقة الباحة يوم غداً, أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بالمنطقة، بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مسبقًا استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني بتوفير جميع المتطلبات اللازمة التي تضمن البداية الجادة والمثمرة منذ مطلع الفصل الدراسي الجديد.وأعدت الإدارة العامة للتعليم بالباحة جملة من البرامج التربوية المنفذة داخل المدارس بهدف تحقيق البداية الجادة والمنظمة منذ اليوم الأول تشمل توزيع المقررات الدراسية على جميع الطلاب والطالبات، والتأكيد على متعهدي المقاصف المدرسية بتوفير الإفطار الصباحي، وحث سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم، كذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.وشكلت الإدارة العامة فريق ميداني من جميع المشرفين التربويين والمشرفات لمتابعة الأداء ورصد الحضور والغياب والتأكد من تحقيق التهيئة الإرشادية المناسبة والحرص على تفعيل لائحة المواظبة وإجراءاتها على جميع الطلاب والطالبات.من جهته هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة والطلاب والطالبات ببدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أهمية البداية الجادة من الجميع، منوهاً بضرورة الرفع بالتقارير اللازمة عن الأداء للإدارة العامة بصورة فورية وتذليل جميع الصعوبات والعقبات - إن وجدت - عن طريق تلمس احتياجات المدارس واستيفاء جميع متطلبات العمل التربوي والتعليمي.// انتهى //19:40ت م0094