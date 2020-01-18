الخرطوم 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأكد بنك السودان المركزي توفير احتياجات المصارف من الأوراق النقدية بشكل راتب دون أي قيود على كمية السحب للعملاء.وقال المركزي في بيان له اليوم : إن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفي ممتازة ولا تواجه أي مشاكل وأن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.وأوضح البيان أن البنك المركزي أصدر منشوراً في مطلع العام 2020م تم بموجبه إلغاء إجراءات استثنائية للسقف الشهري للسحب عبر بطاقات الصراف الآلي سرت في العام الماضي.//انتهى//19:43ت م0096