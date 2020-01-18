برلين 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اجتماعًا مع المستشارة ألمانية أنجيلا ميركل حيث يقوم سموه بزيارة برلين حاليًا.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها على المستويات كافة, إضافة إلى مناقشة التطورات والمستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط خاصة الشأن الليبي، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:58ت م0097