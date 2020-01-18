ليبرفيل 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأجرت دول الغابون وتشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى، الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك)، هذا الأسبوع مفاوضات حول تمديد البرامج ثلاثية السنوات للدفع الاقتصادي، الموقعة مع صندوق النقد الدولي.واستنادًا إلى وكالة التصنيف الائتماني، "ستاندارد بورس"، فإن مدة هذه البرامج تنتهي هذا العام، وفي حال حصل تمديد فلن يتجاوز سنتين.وقال محافظ المصرف المركزي لدول وسط أفريقيا محمد عباس تولي:" إن مبدأ توسعة البرامج الحالية أو التفاوض على برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي، جرى التوافق عليه.وعلى المستوى الاقتصادي، يعتمد إقليم وسط أفريقيا أساسًا على مبيعات النفط الخام في السوق الدولية، لتوفير إيرادات بالعملة الصعبة.يذكر أن برنامج الدفع الاقتصادي الأخير امتد من فترة 2017-2019.// انتهى //20:07ت م0098