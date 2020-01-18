القطيف 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسكشفت الإحصائية السنوية لعام 2019 لجمعية مضر الخيرية بالقديح بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المبلغ الإجمالي للإعانات والبرامج الخدمية والتنموية التي قدمت للأسر المتعففة، التي تنوعت بين شؤون الأسر، وشؤون المساكن، وكافل اليتيم والزواج الميسر إلى جانب برامج ومشاريع موسمية متنوعة مثل برنامجي المساعدات التعليمية والمساعدات الشتوية ومشروع السلة الرمضانية والعيدية وكفالة حاج، منوهة بأنه بلغ قد بلغ ‪‪3660070‬‬ ريالا.وأوضحت الإحصائية ان الجمعية ومن خلال سعيها الدؤوب، حرصت على تلمس احتياجات الأسر المتعففة ومساعدتها لتعيش حياة كريمة في المجتمع.وحثت الجمعية المجتمع مع بداية العام المالي 2020م، على مؤازرة الجمعية في بحثها عن الأسر المتعففة وأن يكون عينا وعونا لها في الوصول للمحتاجين.// انتهى //.20:29ت م0100