سياسي / الرئيس اللبناني يدعو للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين
السبت 1441/5/23 هـ الموافق 2020/01/18 م واس
بيروت 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واس
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في بلاده للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت.
ويشهد وسط العاصمة بيروت مواجهات عنيفة أشبة بساحة حرب بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجًا على تردي الأوضاع في لبنان.
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20:53ت م
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