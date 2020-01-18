بيروت 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسدعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في بلاده للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت.ويشهد وسط العاصمة بيروت مواجهات عنيفة أشبة بساحة حرب بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجًا على تردي الأوضاع في لبنان.// انتهى //20:53ت م0102