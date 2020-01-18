بيروت 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري عن "أن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب".وأفاد الرئيس الحريري بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " توتير" أنه لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس.ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القوى الأمنية إلى حماية العاصمة وكبح جماح العابثين والمندسين.// انتهى //20:56ت م0104