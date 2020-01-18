الجزائر 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل الجزائريين 173 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأن عناصرها أوقفت 30 مهربًا بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار، وصادرت منهم 9 مولدات كهربائية، و4 مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن، إضافة إلى 9 مركبات رباعية الدفع، وشاحنتين، و51 كيسًا من خليط الحجارة وخام الذهب، مضيفًا أن وحدات من حرس السواحل بمدن وهران وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة وتبسة وتمنراست أوقفوا 143 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 124 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر، ينوون التوجه إلى الجهة الاخرى من البحر الأبيض المتوسط.وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر من الجيش قبضت على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمدينتي بومرداس وتبسة.// انتهى //21:00ت م0105