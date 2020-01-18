نيويورك 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بالرئيس الحالي لمجموعة الـ ٧٧ والصين السفير رودولف مايكل تين باو المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة، ومعالي الرئيس السابق للمجموعة الوزير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين الشقيقة لدى الأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة ومجموعة الـ ٧٧ والصين، في مختلف المجالات وخاصة التنموية والاقتصادية.وأكد كل من السفير رودولف والسفير منصور على حرص مجموعة الـ٧٧ والصين على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها لمجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مستعرضين عددًا من التحديات التي تواجه الدول النامية وتطلع مجموعة الـ٧٧ لمعالجتها وبحثها أمام دول مجموعة العشرين.وبينا أن مجموعة الـ٧٧ والصين تعول كثيرًا على المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام كونها من أهم دول مجموعة الـ٧٧ ومن أكثر الدول المساهمة في تنمية الدول النامية ومساعدتها على مواكبة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربين عن تمنيات مجموعة الـ٧٧ والصين للمملكة العربية السعودية برئاسة ناجحة والخروج بنتائج ملموسة تخدم البشرية وتحقق الرخاء والنماء لشعوب العالم كافة.// انتهى //21:10ت م0107