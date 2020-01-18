الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستأهل فريق الأهلي إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ، ضمن دور الثمانية من البطولة.وسجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 26 ، وماركو مارين عند الدقيقة 68 ، فيما سجل هدف الوحدة عبدالله الزوري عند الدقيقة 8 .وبهذا الفوز سيلتقي الأهلي نظيره النصر في نصف النهائي.// انتهى //21:11ت م0109