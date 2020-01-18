الأحساء 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسكشفت إحصائية أصدرتها وكالة الخدمات " الإدارة العامة للنظافة " بأمانة الاحساء عن أنشطة الأمانة لإزالة التشوه البصري لعام 2019م حيث رفعت ما يُقدر بـ 769823 طنًا من النفايات المنزلية والمُخلّفات الإنشائية العشوائية على مستوى الحاضرة بما معدله " 305540 " طنًا نفايات منزلية و 464283 طنًا مُخلّفات إنشائية .وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بتوجيهات ودعم معالي الوزير المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الإنشاءات خاصةً في المنازل تحت الإنشاء وكذلك المشاريع الخدمية والبلدية، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات واللوائح المتعلقة بالسلامة الإنشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين.وأشار إلى أن الحملات التي تقوم بها الأمانة تهدف إلى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، مؤكدًا ضرورة تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع أهمية التقيد بإصدار تراخيص " الإنشاء ، الترميم " ووضع حاويات رفع المخلّفات الإنشائية والحواجز أمام المباني تحت الإنشاء، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن مُخالفات رمي أنقاض المباني العشوائي التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل للأمانة .// انتهى //21:31ت م0111