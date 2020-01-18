بانكوك 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسيسعى منتخب الإمارات لمواصلة العروض القوية عندما يواجه أوزبكستان غدًا الأحد على إستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا 2020 تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليواجه في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم المنتخب السعودي الذي تغلب على تايلاند بهدف دون رد.وفي المباراة الثانية بنفس الدور يخوض منتخب الأردن مواجهة صعبة مع كوريا الجنوبية غدًا على إستاد ثاماسات في باثوم ثاني.ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة أستراليا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم.// انتهى //22:09ت م0115