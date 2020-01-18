الرياض 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستأهل فريق أبها إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفتح بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بهدف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن دور الثمانية من البطولة.وتقدم أبها عن طريق سعد بقير عند الدقيقة 28 ، ثم أدرك مروان سعدان في الدقيقة 50 هدف التعادل للفتح، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، ومن بعده ركلات الترجيح.وبذلك يتأهل أبها لمواجهة الهلال في دور نصف نهائي المسابقة.// انتهى //22:11ت م0116